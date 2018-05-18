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Российские хоккеисты проиграли Канаде и выбыли из борьбы за медали чемпионата мира

09:05, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
09:05, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#результаты\n#чемпионат мира\n#Канада\n#матч
Фото: vk.com/fhr (Федерация хоккея России)
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В четвертьфинале подопечные Ильи Воробьева уступили «кленовым листьям» со счетом 4:5.

Копенгаген. Дания. Российские хоккеисты проиграли Канаде и выбыли из борьбы за медали чемпионата мира, который проходит в Дании. В четвертьфинале подопечные Ильи Воробьева уступили «кленовым листьям» со счетом 4:5, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).  

Среди россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артем Анисимов. Однако несмотря на все усилия сборной Канада пять раз поразила ворота Игоря Шестеркина, забив решающую шайбу в овертайме. Реализовать броски удалось Колтону Парайко, Райану Ньюдженту-Хопкинсу,  Кайлу Туррису, Пьеру-Люку Дюбуа  и Райану О'Райлли.  

Таким образом, сборная России завершила свое участие в мировом первенстве, вылетев в стадии плей-офф. Впервые с 2013 года хоккеисты не выйдут на лед в финальной стадии чемпионата мира.  

В свою очередь матч с «кленовыми листьями» прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Илья Воробьев.  

«Мы работали и бились, тренеры и игроки - это была команда. <…> Главный позитив турнира - как раз то, что у нас была команда, она была рабочая. И сегодня - играли на равных, проигрывали, но отыгрывались. Конечно, хотелось бы медалей. Самое обидное мое поражение? Конечно. Мы были очень близки», - приводит его слова ФХР.

09:05, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#результаты\n#чемпионат мира\n#Канада\n#матч

 

 

 


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