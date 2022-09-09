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Медвежонок Паддингтон поблагодарил британскую королеву Елизавету II за всё

10:35, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Медвежонок Паддингтон поблагодарил британскую королеву Елизавету II за всё
10:35, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Великобритания\n#королева\n#медведи
Фото: Кадр из видео (YouTube)
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Монарх скончалась накануне.

Лондон. Великобритания. Герой детских книг и фильмов медвежонок Паддингтон поблагодарил за всё королеву Елизавету II. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на соцсети.

«Спасибо, Мэм (королева Елизавета II), за всё», – сказано в сообщении.

Отметим, что летом медвежонок поздравлял королеву с 70-летием правления. Также был даже выпущен двухминутный фильм, как Елизавета II принимала Паддингтона в Букингемском дворце.

Напомним, Её Величество скончалась накануне, 8 сентября, на 97-м году жизни в окружении детей и внуков в шотландском замке Балморал. Национальный траур в стране продлится десять дней. Трон наследовал старший сын королевы принц Чарльз, который будет править под именем Карла III.

10:35, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
140
0
#Великобритания\n#королева\n#медведи