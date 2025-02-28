Сан-Паулу. Белая медведица Аврора, жившая в зоопарке Удмуртии, родила первого в Латинский Америке полярного медвежонка. Об этом пишет «ТАСС».

Медведица по кличке Нур родилась ещё 17 ноября 2024 года, но представили публике её только сейчас. Отмечается, что при рождении медвежонок весил всего 400 грамм.

Напомним, Аврора прибыла в зоопарк Удмуртии в 2011 году из Красноярского края.