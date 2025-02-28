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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жившая в зоопарке Удмуртии медведица Аврора родила первого в Латинской Америке полярного медвежонка

11:40, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жившая в зоопарке Удмуртии медведица Аврора родила первого в Латинской Америке полярного медвежонка
11:40, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
232
0
#Бразилия\n#медведи
Источник фото: unsplash.com (Eva Blue)
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Малыш родился ещё в ноябре 2024 года, но её представили публике только сейчас.

Сан-Паулу. Белая медведица Аврора, жившая в зоопарке Удмуртии, родила первого в Латинский Америке полярного медвежонка. Об этом пишет «ТАСС».

Медведица по кличке Нур родилась ещё 17 ноября 2024 года, но представили публике её только сейчас. Отмечается, что при рождении медвежонок весил всего 400 грамм.

Напомним, Аврора прибыла в зоопарк Удмуртии в 2011 году из Красноярского края. 

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11:40, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
232
0
#Бразилия\n#медведи