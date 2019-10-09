Джорджа Мартина, Улицкую и Мураками назвали претендентами на Нобелевскую премию

На первой строчке букмекерского рейтинга канадская поэтесса Анн Карсон.

Москва. Автора цикла книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина букмекеры назвали претендентом на Нобелевскую премию по литературе. Как пишут «Известия», также в список вероятных победителей высокой награды попала российская писательница Людмила Улицкая.

Букмекерский сайт Nicer Odds, опубликовавший рейтинг, первую строчку списка оставил за канадской поэтессой Анн Карсон, на втором месте писательница из Гваделупы Мариз Конде, на третьем – канадка Маргарет Этвуд.

Кроме того, в рейтинг вошли чешский литератор Милан Кундера, японец Харуки Мураками и ряд других авторов. Мартин находится на последней строчке списка.