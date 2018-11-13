Джордж Мартин рассказал о сюжете двух приквелов «Игры престолов»

Зритель не увидит полюбившихся героев.
США. Американский автор популярной на весь мир саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о своем новом романе. Как пишет «360» со ссылкой на The Guardian, сюжет книги «Огонь и кровь» ляжет в основу двух приквелов сериала «Игра престолов».
«Вы не увидите дальнейших приключений Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы вернетесь во времени», — заявил Мартин.
Действие книги будет происходить за несколько сотен лет до основного сюжета сериала.
Отмечается, что автор примется за шестой том серии «Песнь льда и пламени» «Ветры зимы» сразу после выхода книги.