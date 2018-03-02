На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл пригласили почти 3 тыс британцев

Они представляют все регионы и слои общества, заявили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.

Лондон. Великобритания. Увидеть своими глазами свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл смогут сотни подданных Соединенного Королевства. Как информирует russian.rt.com, на церемонию приглашены 2 640 британцев, представляющих разные регионы и слои общества.

«Принц Гарри и Меган Маркл хотели бы, чтобы их свадьба была организована таким образом, чтобы позволить представителям общественности почувствовать себя частью торжества», - сообщает по этому поводу пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Впрочем, за стол большинство приглашённых не позовут: они смогут лишь наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также за отъездом.

Напомним, свадьба внука королевы Елизаветы II принца Гарри и звезды «Форс-мажоров» Меган Маркл состоится 19 мая этого года. Венчание назначено на 12:00 по лондонскому времени.