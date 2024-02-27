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В исправительной колонии №8 Удмуртии состоялись две церемонии бракосочетания

11:55, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В исправительной колонии №8 Удмуртии состоялись две церемонии бракосочетания
11:55, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#брак\n#заключенные\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
134
0

Заключённые стараются поддерживать дисциплину и получить условно-досрочное освобождение.

Хохряки. Удмуртия. В исправительной колонии №8, расположенной в деревне Хохряки Завьяловского района, состоялись две свадебные церемонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Церемонию провёл приглашённый сотрудник ЗАГСа, поздравивший молодожёнов и пожелавший им счастливой совместной жизни.

Один из осуждённых познакомился со своей возлюбленной ещё до того, как попал в колонию, в 2021 году. Предложения его руки и сердца девушка ждала больше года.

Ещё один заключённый решил вместе с избранницей не дожидаться конца срока и стать семьёй уже сейчас.

Сотрудники исправительного учреждения отмечают, что новоиспеченные супруги стараются поддерживать дисциплину и добиваются условно-досрочного освобождения, чтобы скорее воссоединиться с родными.

11:55, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#брак\n#заключенные\n#Удмуртия