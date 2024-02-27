В исправительной колонии №8 Удмуртии состоялись две церемонии бракосочетания

Хохряки. Удмуртия. В исправительной колонии №8, расположенной в деревне Хохряки Завьяловского района, состоялись две свадебные церемонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Церемонию провёл приглашённый сотрудник ЗАГСа, поздравивший молодожёнов и пожелавший им счастливой совместной жизни.

Один из осуждённых познакомился со своей возлюбленной ещё до того, как попал в колонию, в 2021 году. Предложения его руки и сердца девушка ждала больше года.

Ещё один заключённый решил вместе с избранницей не дожидаться конца срока и стать семьёй уже сейчас.

Сотрудники исправительного учреждения отмечают, что новоиспеченные супруги стараются поддерживать дисциплину и добиваются условно-досрочного освобождения, чтобы скорее воссоединиться с родными.