Японская компания Nissan разработала систему управления авто с помощью мыслей

Сигнал на бортовой компьютер передается из шлема, который надет на голову водителя.

Япония. Японский производитель Nissan завершил разработку системы управления автомобилем с помощью мыслей. Как пишут «Известия», новинку производители представят на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Система Brain-to-Vehicle передает сигнал на бортовой компьютер из шлема, который надет на голову водителя.

Система управления способна предугадывать поведение своего владельца и совершать действия быстрее человека на 0,2 – 0,5 секунды.

Также разработка может автоматически подбирать музыку водителю, в зависимости от его настроения. Кроме того, Brain-to-Vehicle учится индивидуальному стилю вождения владельца.