Американский политик предложил принять в НАТО Австралию, Израиль и Японию

Вашингтон. США. В состав НАТО можно включить Австралию, Израиль, Японию и другие государства в разных уголках земного шара. Такую идею высказал бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам политика, такое мнение ранее высказал экс-премьер-министр Испании Хосе Мария Аснара. Важным критерием при приеме в Североатлантический альянс новых членов Болтон назвал готовность повышения расходов на оборону.

Увеличить вложения в военно-промышленный комплекс должны также США и их союзники, подчеркнул бывший помощник Трампа. В процентном отношении к ВВП они должны достигнуть уровня времен президентства Рональда Рейгана, считает Болтон.

Напомним, 4 апреля, после снятия вето со стороны Турции, в НАТО вступила Финляндия, став 31 членом альянса. В ближайшем времени ее примеру может последовать Швеция.