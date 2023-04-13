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Американский политик предложил принять в НАТО Австралию, Израиль и Японию

10:01, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Американский политик предложил принять в НАТО Австралию, Израиль и Японию
10:01, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#США\n#политика\n#Япония\n#Австралия\n#Израиль\n#НАТО
Фото: pxhere.com
24
0

Основным критерием для включения в альянс он назвал готовность повышения расходов на оборону.  

Вашингтон. США. В состав НАТО можно включить Австралию, Израиль, Японию и другие государства в разных уголках земного шара. Такую идею высказал бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам политика, такое мнение ранее высказал экс-премьер-министр Испании Хосе Мария Аснара. Важным критерием при приеме в Североатлантический альянс новых членов Болтон назвал готовность повышения расходов на оборону. 

Увеличить вложения в военно-промышленный комплекс должны также США и их союзники, подчеркнул бывший помощник Трампа. В процентном отношении к ВВП они должны достигнуть уровня времен президентства Рональда Рейгана, считает Болтон.

Напомним, 4 апреля, после снятия вето со стороны Турции, в НАТО вступила Финляндия, став 31 членом альянса. В ближайшем времени ее примеру может последовать Швеция.

10:01, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#США\n#политика\n#Япония\n#Австралия\n#Израиль\n#НАТО