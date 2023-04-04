Финляндия вступила в НАТО

Брюссель. Бельгия. Членом НАТО официально стала Финляндия. Документ о присоединении страны к альянсу передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену глава МИД скандинавской страны Пекка Хаависто, сообщает RT.

Ранее финский министр подписал указанный документ. На церемонии присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что Финляндия стала 31-м по счету членом Североатлантического альянса. Его граница с Россией теперь увеличится с нынешних 1215 км более чем вдвое.

Напомним, заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года. Для принятия требуется согласие всех стран альянса. Поначалу одобрить вступление Стокгольма и Хельсинки отказывалась Турция. Это было связано с поддержкой скандинавскими государствами курдских сепаратистов. Однако 31 марта Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала заявку Финляндии.