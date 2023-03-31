Парламент Турции поддержал заявку Финляндии о вхождении в НАТО

Анкара. Турция. Заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс ратифицировала Генеральная ассамблея парламента Турции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Обсуждение состоялось в ночь на 31 марта. Заявку Хельсинки поддержали 276 турецких депутатов.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна уже на этой неделе может вступить в НАТО.

Заявки на членство в альянсе Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года. Для принятия в этот союз требуется одобрение всех входящих в него стран. Турция поначалу отказывалась давать свое согласие в связи с поддержкой скандинавскими государствами курдских сепаратистов.