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Парламент Турции поддержал заявку Финляндии о вхождении в НАТО

10:04, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Парламент Турции поддержал заявку Финляндии о вхождении в НАТО
10:04, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Турция\n#Финляндия\n#Швеция\n#политика\n#курды\n#парламент\n#военные\n#НАТО
Фото: flickr.com
26
0

Это было последним препятствием на пути страны в Североатлантический альянс.

Анкара. Турция. Заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс ратифицировала Генеральная ассамблея парламента Турции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Обсуждение состоялось в ночь на 31 марта. Заявку Хельсинки поддержали 276 турецких депутатов. 

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна уже на этой неделе может вступить в НАТО.

Заявки на членство в альянсе Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года. Для принятия в этот союз требуется одобрение всех входящих в него стран. Турция поначалу отказывалась давать свое согласие в связи с поддержкой скандинавскими государствами курдских сепаратистов. 

10:04, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Турция\n#Финляндия\n#Швеция\n#политика\n#курды\n#парламент\n#военные\n#НАТО