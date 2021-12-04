Французские «Республиканцы» выдвинули кандидатом в президенты Валери Пекресс

Она является главой региона Иль-де-Франс.

Париж. Франция. Главу французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж, Валери Пекресс избрали кандидатом для участия в президентских выборах во Франции от Республиканской партии. Как передаёт «Интерфакс», проведение выборов в стране намечено на первую половину 2022 года.

Отмечается, что выборы прошли в субботу, 4 декабря, на конгрессе Республиканской партии, на них Пекресс победила коллегу Эрика Сьотти — сторонницу более правой линии. Пекресс заручилась поддержкой почти 61% участников голосования, в то время как Сьотти набрал чуть более 39%.

Валери Пекресс 54 года. Она была министром высшего образования и научных исследований Франции с 2007 по 2011 годы, а также министром бюджета с 2011 по 2012 годы в правительстве Франсуа Фийона во время президентства Николя Саркози.

Нынешний президент страны Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении участвовать в борьбе за второй президентский срок.