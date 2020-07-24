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Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци

11:35, 24 июля, 2020
Евгений Кандаков
Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци
11:35, 24 июля, 2020
Евгений Кандаков
183
0
#США\n#фотографии\n#Великобритания\n#вертолет\n#монархия\n#папарацци\n#суд\n#Лос-Анджелес\n#дроны
Фото: wikipedia.org
183
0

Любители сенсационных фото запускали квадрокоптер над домом пары и проделали дыры в ограде дома.

Лос-Анджелес. США. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на папарацци. Причиной послужили попытки вмешательства фоторепортеров в личную жизнь пары, пишет РБК со ссылкой на Hollywood Reporter и Fox News.

В частности, пытаясь заснять 14-месячного сына Гарри и Меган, представители СМИ и просто любители сенсационных кадров запускали беспилотники над домом принца и кинозвезды в Лос-Анджелесе. В исковом заявлении отмечается, что дроны трижды в день летали в 20 футах (около 6 м) от особняка знаменитой четы.

Также папарацци пытались сделать фото с вертолета, барражировавшего над задним двором дома Гарри и Меган. Кроме того, для наблюдения за семьей они проделали дыры в ограждении виллы.

Терпение герцога и герцогини Сассекских лопнуло, когда они узнали, что незаконно добытые снимки их сына Арчи выставлены на продажу. Супруги требуют, чтобы виновные вернули фото и прекратили вмешательство в их частную жизнь.

Напомним, в марте этого года принца Гарри разыграли российские пранкеры, известные под псевдонимами Вован и Лексус. Они позвонили представителю правящей семьи Великобритании, представившись Гретой Тунберг и ее отцом.

Ранее принц Гарри со своей супругой Меган Маркл отказались от привилегий старших членов королевской семьи и переехали в Канаду, а затем в США, чтобы зарабатывать на жизнь самостоятельно. При этом паре пришлось отказаться от титулов «его и ее королевских высочеств», а также права использовать слово «королевский» в коммерческих и любых других целях.

11:35, 24 июля, 2020
Евгений Кандаков
183
0
#США\n#фотографии\n#Великобритания\n#вертолет\n#монархия\n#папарацци\n#суд\n#Лос-Анджелес\n#дроны

 

 

 


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