Принцу Гарри запретили использовать слово «королевский»

Причиной стали британские законы.

Лондон. Великобритания. Отказавшемуся от престола принцу Гарри и его супруге Меган Маркл запретили использовать слово «королевский» (royal) в названиях чего угодно. Об этом пишет Life.ru.

Пара создала аккаунт в Инстаграме под названием Sussex Royal, сайт, и планировала развивать свой бренд одежды под таким наименованием.

Причиной запрета стали не недовольства королевы, а британские законы, которые ограничивают использование слова. Теперь Гарри и Меган предстоит думать над новой идеей бренда.

Напомним, в начале января герцог и герцогиня Сассекских решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно.