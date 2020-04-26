Умер или нет: исчезновение северокорейского лидера Ким Чен Ына взволновало мировую общественность

Спекуляции по поводу здоровья маршала начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена.

Пхеньян. КНДР. Исчезновение северокорейского лидера Ким Чен Ына взволновало мировую общественность. В СМИ даже появились сообщения о смерти высшего руководителя КНДР.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого, 11 апреля, политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся, сообщает Лента.

Информация о смерти главы Северной Кореи быстро разошлось по китайской социальной сети Weibo. Однако позже появились сообщения о том, что Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии из-за неудачной операции. Якобы лидеру стало плохо, «он схватился за сердце и упал». На помощь северокорейским медикам вылетели врачи из Китая, но их прибытия дожидаться не стали. Операцию на сердце доверили провести хирургу-кардиологу. У него возникли проблемы «из-за тучности пациента», в итоге стент поставили лишь через восемь минут. За это время Ын якобы «превратился в овощ», а прибывшие китайские врачи помочь ему уже не смогли, цитирует Росбалт публикацию японской газеты Shukan.

Слухи подхватили и СМИ. Так, публикации появились в американском издании New York Post и некоторых других.

Однако эксперты и политики не верят, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем. Например, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет подтверждённой информации о якобы смерти лидера КНДР, пишет RT.

«Эти данные не подтверждаются. Я видел сообщения международных СМИ, но у нас нет подтверждённой информации. Но мы внимательно следим за этой темой», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли у Британии данные о «смерти» Ким Чен Ына.

Подобным же образом ответил журналистам и депутат Госдумы от КПРФ и руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев. КоммерсантЪ со ссылкой на ТАСС сообщает, что посольство КНДР в Москве в настоящий момент не располагает данными об ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства. <…> Мы опираемся только на официальную информацию. Официальной информации о болезни руководителя КНДР нет», — заявил Тайсаев.

Президент США Дональд Трамп также считает неверными сообщения СМИ о том, что у лидера КНДР Ким Чены Ына очень серьёзные проблемы со здоровьем, отмечает Интерфакс.

«Я думаю, что эти сообщения не соответствуют действительности», - сказал он на брифинге в Белом доме.

По мнению директора Центра северокорейских исследований в южнокорейском Институте Сечжона Чон Сон Чжана, речь может идти не о неудачной операции, а о травме, не угрожающей жизни. Мнение эксперта привели Известия со ссылкой на РИА Новости.

В октябре 2014 года Ким Чен Ын перенес операцию по удалению кисты из лодыжки.

«Врачи говорили, что она в любой момент может появиться снова. Что касается проблем с сердцем, у него есть семейная предрасположенность, поэтому с ним это тоже может произойти в любое время. <…> Скорее, это была лодыжка, чем сердце. Но, скажем, даже если Ким Чен Ын просто упал и повредил лицо, то ему тем более было бы трудно показаться на людях», — добавил Чон Сон Чжан.

Ранее северокорейские власти отменяли важные мероприятия в случае болезни лидера. Однако в этот раз церемония по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена состоялась, хоть его внук Ким Чен Ын на ней и не присутствовал. При этом Ким Чен Ир участвовал в мероприятии памяти своего отца лишь трижды за 17 лет правления.

Стоит отметить, что дед Ким Чен Ына – Ким Ир Сен – умер от сердечного приступа. Такой же является официальная причина смерти отца нынешнего правителя – Ким Чен Ира.

Между тем, появилась информация, что поезд, который считают принадлежащим главе страны, судя по спутниковым снимкам, с 21 апреля стоит возле северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма. Именно там, как сообщалось ранее, находится вилла Ким Чен Ына: он якобы укрылся на ней из-за угрозы коронавируса. Станцию, на которой поезд сфотографировали 21 и 23 апреля, считают зарезервированной под правителя и его семью.

Более того, помощник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом пишет Лента.

Якобы Ким Чен Ын действительно находится с 13 апреля в районе Вонсан на юго-востоке Северной Кореи.

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос назвал слухи о смерти маршала КНДР «ложными и злонамеренными». Позже центральная газета народной республики «Нодон синмун» сообщила, что лидер поблагодарил рабочих крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне, пишет РенТВ.

Обращение распространили по радио, однако самые недоверчивые уже заявили, что запись была сделана заранее.

Так что вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына до сих пор остается без ответа.