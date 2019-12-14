В рамках импичмента Дональду Трампу утвердили две статьи обвинения

Одна из них - злоупотребление властью.

Вашингтон. США. Юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил Дональду Трампу две статьи обвинения в рамках импичмента. Об этом сообщают «Известия».

Ему инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Украину, чтобы дискредитировать его потенциального соперника на выборах следующего года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, американский лидер во время телефонного разговора с коллегой Владимиром Зеленским предлагал ему провести расследование в отношении Байдена и его сына, угрожая заморозить военную помощь Киеву.