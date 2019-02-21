В НАТО увидели угрозу в послании Путина Федеральному собранию

Слова президента о «нацеливании» ракет в альянсе считают неприемлемыми.

В НАТО отреагировали на слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе послания Федеральному собранию, о «нацеливании» российских ракет на страны альянса. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

«Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы», — сказал заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет.

Напомним, Путин заявил, что после выхода Штатов из Договора РСМД, Москва может быть вынуждена нацелить свои ракеты на страны НАТО, если в Европе появятся американские ракеты средней и меньшей дальности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Пирса Казалета, пишет РБК.

«Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплен?», — написала Захарова в Фейсбуке.

Захарова отметила, что действия Москвы являются ответными мерами на действия альянса, а мириться с «агрессивными действиями партнеров» Россия не собирается.



«Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств», — сказала представитель МИДа.

