Главное из послания Владимира Путина Федеральному собранию

Речь главы государства продлилась 1,5 часа.

Москва. В среду, 20 февраля, состоялось ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Представители министерств, ведомств, органов и регионов собрались в зале Гостиного двора. Большое внимание Владимир Путин уделил мерам по поддержке семей, в связи с этим сделал следующие предложения:

- с 1 января 2020 года увеличить количество семей, которые могут получать ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка. Если сейчас на поддержку могут рассчитывать семьи с доходами менее полутора прожиточных минимумов на человека, то после введения нормы пособие будут получать те, чей доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов;

- с 1 июля 2019 года повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы до 10 тыс. рублей. Сейчас сумма составляет 5,5 тыс. рублей;

- «Больше детей – меньше налог»: президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, в том числе освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребёнка;

- снизить ставки по ипотеке до 9%, а затем – до 8% и ниже. Также необходимо установить льготную программу ипотеки для пар с детьми, которая должна действовать весь срок ипотечного кредита (сейчас ставка субсидируется только первые 3-5 лет кредита);

- семьям, где рождается третий и последующий ребёнок, оплатить из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Мера начнет работать задним числом – с 1 января 2019 года;

- освободить застройщиков от налога на прибыть и НДС при передаче государству или муниципалитету соцобъектов;

- полностью решить проблему с яслями до конца 2021 года, то есть создать не менее 270 тыс. новых мест;

- до конца 2020 года перевести все ключевые госуслуги в проактивный формат. То есть гражданин сможет выслать один запрос на услугу, а остальное система должна сделать автоматически.

Про бедность:

- с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам, которые активно внедряют практику социального контракта. Государство будет оказывать помощь в трудоустройстве гражданина и в повышении его квалификации, предоставлении семье средств на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела;

- предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для людей, лишившихся дохода. Напомним, ранее с подобной инициативой выходил Центробанк России;

- навести порядок на рынке микрокредитования.

Про пенсии:

- в ближайшее время индексация пенсий и ежемесячных выплат должна быть сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.

Про здравоохранение:

- до конца 2020 года сделать медпомощь доступной для всех. В 2019-2020 годы должны построить и модернизовать 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов;

- в 2021 году полностью перевести все детские поликлиники на стандарты «Бережливой поликлиники»;

- за три года отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами;

- снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор». То есть врачи старше 50 также смогут получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей;

- создать два детских реабилитационных центра мирового уровня;

- сделать запись в поликлинику доступной для прохождения диагностики здоровья, в том числе онкологических заболеваний. Пациенты должны иметь возможность записаться в удобное время, в том числе вечером и в выходные дни.

- создать ряд направлений на стыке здравоохранения и соцобслуживания за 4 года. Наладить систему по помощи нуждающимся в уходе, в том числе обучать родственников больного.

Про экологию:

- навести порядок в сфере обращения с отходами. За 2 года должны закрыться 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за 6 лет – все остальные;

- увеличить объем перерабатываемого мусора с нынешних 8-9% до 60%.

Про образование:

- за 2 года решить проблемы школ, где нет нормального отопления, водопровода и канализации;

- к концу 2021 года обеспечить все школы страны доступом к высокоскоростному интернету;

- запустить программу «Земский учитель» с 2020 года. Учителя и педагоги, аналогично проекту «Земский доктор», получат по 1 млн рублей;

- расширить поддержку местных культурных инициатив, в том числе за счет средств Фонда президентских грантов.;

- освободить от налога на прибыть региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Бессрочно продлить эту льготу для образовательных и медицинских организаций;

- к 2022 году обеспечить современным оборудованием более 2 тыс. мастерских колледжей и техникумов;

- за три года создать более 1 млн допмест в системе допобразования.

Про предпринимательство:

- с 1 января 2021 года прекратить действие всех актов по контролю и надзору. До этого времени обновить муниципальную, региональную и федеральную нормативно-правовую базу.

Про инфраструктуру:

- в ближайшие 6 лет реконструировать более 60 аэропортов;

- шире применять электронные визы для иностранных туристов и упростить процедуру получения визы;

- организовать повсеместный доступ к 5G-интернету;

- сформировать Национальный космический центр;

- ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры. В течение 3 лет создать в 15 регионах научно-образовательные центры.