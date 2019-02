В МИД России прокомментировали сообщение об инсценировке химатаки в Сирии

Москва. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение продюсера ВВС Риам Далати о постановочной химатаке в Сирии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, в апреле 2018 года телеканал ВВС сообщил о химатаке в сирийской Думе и показал кадры, на которых видна паника в приемном покое больницы, куда доставили якобы пострадавших.

Информацию о проведенной химатаке распространяла неправительственная организация «Белые каски», предоставляя кадры как доказательства. Москва изначально настаивала на инсценировке.

Под предлогом уничтожения мест производства химоружия ВВС США, Великобритании и Франции нанести ракетные удары 14 апреля. В этот же день представители ОЗХО только должны были начать расследование.

В январе МИД снова предупредил о попытках «Белых касок» сфабриковать химатаки в сирийском Идлибе. В ведомстве уверены, что организация причастна к провокациям, направленным против действующих властей Сирии.

В четверг, 14 февраля 2019 года, продюсер ВВС Риам Далати заявил о постановочных съемках.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал он в Твиттере и добавил, что никто из пациентов больницы не погиб.

After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital. All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas. Only one person was in #Damascus.