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В МИД России прокомментировали сообщение об инсценировке химатаки в Сирии

13:45, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:45, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#видео\n#Сирия\n#МИД РФ\n#химическое оружие\n#Захарова
Фото: Global Look Press/Edlib
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Москва ждет официальную версию.

Москва. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение продюсера ВВС Риам Далати о постановочной химатаке в Сирии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, в апреле 2018 года телеканал ВВС сообщил о химатаке в сирийской Думе и показал кадры, на которых видна паника в приемном покое больницы, куда доставили якобы пострадавших.  

Информацию о проведенной химатаке распространяла неправительственная организация «Белые каски», предоставляя кадры как доказательства. Москва изначально настаивала на инсценировке.

Под предлогом уничтожения мест производства химоружия ВВС США, Великобритании и Франции нанести ракетные удары 14 апреля. В этот же день представители ОЗХО только должны были начать расследование.

В январе МИД снова предупредил о попытках «Белых касок» сфабриковать химатаки в сирийском Идлибе. В ведомстве уверены, что организация причастна к провокациям, направленным против действующих властей Сирии.

В четверг, 14 февраля 2019 года, продюсер ВВС Риам Далати заявил о постановочных съемках.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал он в Твиттере и добавил, что никто из пациентов больницы не погиб.

Riam Dalati on Twitter

After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital. All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas. Only one person was in #Damascus.

«Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера BBC, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей их «белых касок», — прокомментировала Захарова.

 

Кадры предполагаемой химической атаки в Сирии

8 членов Совета Безопасности ООН требуют срочного совещания Ссылка на источник - https://www.svoboda.org/a/29153051.html

13:45, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
197
0
#видео\n#Сирия\n#МИД РФ\n#химическое оружие\n#Захарова

 

 

 


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