В Британии назначили нового главу МИД

Министром иностранных дел стал Джереми Хант.

Лондон. Великобритания. Министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант. Ранее он занимал должность министра здравоохранения страны, пишут «РИА Новости».

Политическая карьера Ханта началась в 2005 году. Он занимал пост министра по делам инвалидов, с 2010 по 2012 годы возглавлял министерство по вопросам Олимпиады и министерство культуры, спорта и СМИ.

Напомним, Борис Джонсон, ранее руководивший МИД Великобритании, подал в отставку из-за конфликта с премьер-министром Терезой Мэй.