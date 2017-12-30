Белый дом отложил решение вопроса о трансгендерах в армии

Минобороны заявило, что опубликует независимое исследование на эту тему.

Вашингтон. США. Американский Белый дом отложил обжалование постановления суда Вашингтона, согласно которому трансгендеры получили право проходить службу в Вооружённых силах США с 1 января 2018 года. Об этом пишет Life со ссылкой на портал The Hill.

Министерство обороны США заявило, что опубликует независимое расследование данного вопроса в течение последующих нескольких недель. Поэтому администрация решила подождать, пока Пентагон выпустит данный доклад.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введёт запрет на службу трансгендеров в рядах армии. Однако суд и Пентагон с ним не согласились.