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      Порошенко увидел в убийстве Вороненкова «российский след»

      16:42, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:42, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #Украина\n#Петр Порошенко\n#депутат\n#убийство
      Фото: ru.wikipedia.org
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      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это абсурдом.

      Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова спланировано российскими спецслужбами. В Кремле опровергли это заявление, сообщает «Лайф».

      «Естественно, убийство человека — это всегда трагедия... Мы считаем, что какие-либо измышления, которые, к сожалению, уже звучат о каком-то пресловутом «российском следе», являются абсолютным абсурдом», - говорит пресс-секретарь президента.

      Кремль надеется, что следствие выявит заказчиков преступления. Песков добавил, что Максаковой въезд в Россию никто не запрещал.

      Бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова сегодня днем расстреляли на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве.

      16:42, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #Украина\n#Петр Порошенко\n#депутат\n#убийство
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