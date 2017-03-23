Порошенко увидел в убийстве Вороненкова «российский след»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это абсурдом.

Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова спланировано российскими спецслужбами. В Кремле опровергли это заявление, сообщает «Лайф».

«Естественно, убийство человека — это всегда трагедия... Мы считаем, что какие-либо измышления, которые, к сожалению, уже звучат о каком-то пресловутом «российском следе», являются абсолютным абсурдом», - говорит пресс-секретарь президента.

Кремль надеется, что следствие выявит заказчиков преступления. Песков добавил, что Максаковой въезд в Россию никто не запрещал.

Бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова сегодня днем расстреляли на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве.