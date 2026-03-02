Москва. Депутат Государственной думы РФ от Удмуртии Андрей Исаев поделился, какие последствия для России будет иметь конфликт на Ближнем Востоке, который начался утром 28 февраля. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» (18+) на телеканале «Россия 1».

По мнению депутата, действия США и Израиля привели к «моральному краху» Запада и в очередной раз продемонстрировали, что такое «мир, основанный на правилах».

«Выяснилось, что суверенитет государства — вообще пустой звук, и вы можете объявить вообще любой режим авторитарным и таким образом получить право действовать против этой страны, как вам заблагорассудится. Выяснилось, что можно наносить превентивные удары в интересах национальной безопасности, даже если страна расположена в десятках тысяч километров от вас, а не как Украина в непосредственной близости от России. Выяснилось, что можно устранять руководство не нравящихся вам стран. Выяснилось, что вполне приемлемым является разрушение объектов гражданской инфраструктуры и даже жертвы среди мирного населения <...>. Всё, чем пичкали антироссийскую пропаганду на протяжении четырёх лет, Западом благополучно обнулено», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что война против Ирана не станет для США «лёгкой прогулкой». Депутат Исаев также добавил, что Зеленский горячо одобрил действия Запада, однако произошедшее будет иметь катастрофические последствия для «Киевского режима».

«Аргументы об «агрессии России» обнулены, Украина уходит на задворки мировой повестки, а фокус внимания смещается. Нефтяные доходы России неизбежно вырастут, союз Москвы и Пекина окрепнет, Европа, которая является главным спонсором Киевского режима, столкнется с новым витком энергетического кризиса, а дефицитные ракеты ПВО США теперь будут направлены не Киеву, а на Ближний Восток», — отметил Андрей Исаев.