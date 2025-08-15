Закрыть
Депутат Госдумы РФ от Удмуртии опроверг сообщения об ужесточении правил поездок в автомобиле

09:00, 15 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#депутат\n#Госдума России\n#Олег Гарин\n#безопасность движения\n#ПДД
Источник фото: unsplash.com (Remy Lovesy)
Он также посоветовал перепроверять новости, которые можно встретить в интернете.

Москва. Депутат России от Удмуртии Олег Гарин опроверг появившуюся в интернете информацию об ужесточении правил для водителей автомобилей. Об этом народный избранник написал в своём ТГ-канале.

В сети можно встретить сообщения, что якобы МВД предложило запретить заглушки для ремней безопасности, а сами ремни сделать контрастными и оснастить светоотражающим покрытием. Кроме этого, предусмотреть в машинах обязательный и непрерывный звуковой сигнал при непристёгнутом ремне безопасности.

Депутат отметил, что не знал об этих предложениях, при этом согласен с ними только частично.

«Саму инициативу не видел, при этом с первой частью — насчет заглушек — согласен, но считаю ее труднореализуемой. Вторая часть, на мой взгляд, избыточна: никто не будет вносить изменения в конструкцию автомобиля, а световозвращающие элементы опасны для встречных машин в темноте», — рассказал он.

Позже МВД России официально опровергло информацию о предложении ввести контрастные ремни безопасности и запретить заглушки. Данные предложения существуют лишь в рамках научной дискуссии и не являются позицией ведомства.

Олег Гарин подытожил, что в большом информационном потоке с новостями нужно обращаться аккуратно и перепроверять всё услышанное или прочитанное.

