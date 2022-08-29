В ФСБ назвали имя предполагаемого соучастника убийства Дугиной

Москва. Оперативники ФСБ вышли на след нового подозреваемого в деле об убийстве журналистки, политолога и музыканта Дарьи Дугиной. Это 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Его считают вторым участником диверсионно-террористической группы, заброшенной в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года. Нашу страну Цыганенко покинул за день до подрыва автомобиля Дугиной.

По версии следствия, он обеспечил Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, Цыганенко помог Вовк собрать самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы, заявили в ФСБ.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, за рулем которого она находилась. Трагедия произошла в районе поселка Большие Вяземы Московской области. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Исполнительницей преступления в ФСБ назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. 23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью она прибыла в Россию на машине с номерами ДНР. Женщина поселилась в доме, где проживала Дарья Дугина. Для слежки за ней она использовала автомобиль, зарегистрированный в Казахстане, для выезда из России – с украинским номерами.

В ФСБ добавили, что в результате изучения камер видеонаблюдения установлено, что Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция» 20 августа.

Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомобиле «Mini Cooper», а затем привела в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе ведомства.