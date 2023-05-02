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В Южной Америке нашли кипарис возрастом старше 5 тысяч лет

18:02, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Южной Америке нашли кипарис возрастом старше 5 тысяч лет
18:02, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Южная Америка\n#Чили\n#вековые деревья\n#рекорд\n#деревья
Фото: pxhere.com
44
0

Высота дерева составляет 28 метров.

Сантьяго. Чили. На юге Чили обнаружили древнейшее дерево на планете. Им оказался кипарис, растущий здесь уже более 5000 лет, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал sciencealert.com.

У кипариса есть имя. Его называют Alerce Milenario, или Великий Прадедушка. Высота дерева составляет 28 метров, диаметр ствола – 4 метра. От лесных пожаров и топора лесоруба свидетеля многотысячелетней истории Южной Америки уберегло укромное место произрастания – глубокий овраг.

Ранее самым древним деревом на Земле считалась сосна Мафусаила, растущая в штате Калифорния. Ее возраст составляет 4853 года.

18:02, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Южная Америка\n#Чили\n#вековые деревья\n#рекорд\n#деревья