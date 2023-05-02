В Южной Америке нашли кипарис возрастом старше 5 тысяч лет

Сантьяго. Чили. На юге Чили обнаружили древнейшее дерево на планете. Им оказался кипарис, растущий здесь уже более 5000 лет, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал sciencealert.com.

У кипариса есть имя. Его называют Alerce Milenario, или Великий Прадедушка. Высота дерева составляет 28 метров, диаметр ствола – 4 метра. От лесных пожаров и топора лесоруба свидетеля многотысячелетней истории Южной Америки уберегло укромное место произрастания – глубокий овраг.

Ранее самым древним деревом на Земле считалась сосна Мафусаила, растущая в штате Калифорния. Ее возраст составляет 4853 года.