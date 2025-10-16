Ижевск. Удмуртия. В газонной части улицы Ленина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Красноармейской высадили 16 молодых ясеней, сообщает пресс-служба городской администрации.

Высадка этих ясеней — продолжение программы озеленения, которая началась на Ленина в прошлом году. Уже высаженные кустарники дерена хорошо прижились и скоро превратятся в плотную живую изгородь. Она будет защищать пешеходов и жителей от пыли и шума.

Кроме того, преобразилось пересечение улиц Карла Маркса и Ленина. На месте пустыря теперь зеленая зона с клумбами.

Следующей точкой преображения станет улица Советская. До конца октября здесь планируют высадить 53 липы и около четырёх тыс. кустарников.

Также новые зеленые зоны появятся на нескольких участках от Красноармейской до улицы Свободы.

За посадками специалисты будут ухаживать три года — именно столько длится гарантийный срок.

В этом году новые деревья и кустарники украсили бульвар Гоголя, тротуар вдоль Северного кладбища, парк Кирова, скверы Победы, Заречный и Италмас, а также другие точки Ижевска.