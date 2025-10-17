Закрыть
Предприниматели Удмуртии увеличили экспорт саженцев елей в Казахстан

15:20, 17 октября, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Источник фото: elements.envato.com (Maria_Sbytova)
С начала года из региона вывезли более 2400 саженцев.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, из Удмуртии в 1,13 раза увеличился экспорт саженцев елей в Казахстан. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 17 октября в Казахстан экспортировали 2418 саженцев. За этот же период времени прошлого года был вывезен 2141 саженец.

Последняя отправка прошла 14 октября. 100 саженцев елей были досмотрены, а их образцы направили в Удмуртский филиал Федерального центра охраны здоровья животных. Исследования не выявили в продукции карантинных вредных организмов.

В результате собственник товара получил фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт. 

