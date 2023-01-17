В Китае впервые за 60 лет зафиксировали снижение числа жителей

Пекин. КНР. Падение численности населения отметили в Китае по итогам 2022 года. Убыль составила сразу 850 тыс. человек, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили в государственном статистическом бюро, последние 60 лет население КНР только увеличивалось, однако теперь наметилась обратная тенденция.

В целом в Поднебесной живет сейчас 1,411 млрд человек, из них 722,06 млн мужчин и 689,69 млн женщин. При этом китайцев в возрасте 60 лет и старше насчитывается 280,04 млн, что составляет 19,8% населения.

Напомним, еще полгода назад в Китае прогнозировали начало снижения числа жителей лишь к 2025 году. Убыль населения может быть результатом действовавших ранее государственных мер по искусственному снижению рождаемости. С 1979 по 2015 год в КНР проводилась политика «одна семья — один ребенок». Затем жителям разрешили иметь двоих детей. С 2021 года этот показатель увеличился до троих.