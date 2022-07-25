Уже через 3 года население Китая начнет сокращаться

Пекин. КНР. В Китае прогнозируют снижение численности жителей после 2025 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Global Times.

Как заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, население страны будет расти лишь ближайшие 3 года. После этого начнется естественная убыль, которая станет постоянной в течение многих лет. По этой причине власти КНР должны более активно работать над повышением качества населения и учитывать негативный демографический фактор при построении долгосрочных экономических прогнозов.

Специалисты объясняют предстоящую убыль населения следствием многолетних искусственных ограничений на обзаведение китайцев детьми. Напомним, с 1979 по 2015 год в КНР проводилась политика «одна семья — один ребенок». Затем жителям разрешили иметь двоих детей. С 2021 года этот показатель увеличился до троих. В настоящее время коэффициент рождаемости на одну женщину в Китае составляет 1,6.