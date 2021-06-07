Миллиардер Безос отправится в космос 20 июля

Полет будет осуществлен на корабле New Shepard.



Нью-Йорк. США. Американский миллиардер Джефф Безос готовится лететь в космос. Старт корабля, на котором он намерен побывать на орбите, назначен на 20 июля, сообщают «Известия».

Как написал основатель компании Amazon на своей странице в Instagram, в космическое путешествие он отправится со своим братом. По словам предпринимателя, таким образом он осуществит детскую мечту.

Иных подробностей Безос не приводит, но вероятнее всего полет состоится на корабле New Shepard его компании Blue Origin. Разработка проекта велась с 2006 года, проведено 15 испытаний ракеты. С конца апреля открыта продажа билетов на New Shepard для космических туристов. Стоимость одного места – от 200 до 300 тыс. долларов. Полет состоится 20 июля.

Джефф Безос владеет интернет-платформой Amazon и аэрокосмической компанией Blue Origin. Богатейшим человеком мира по версии Forbes впервые стал в 2017 году. В январе 2021 года на этом месте его ненадолго потеснил Илон Маск, но вскоре Безос вернул себе лидерство.