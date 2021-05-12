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За двое суток террористы выпустили по Израилю более тысячи ракет

11:32, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
За двое суток террористы выпустили по Израилю более тысячи ракет
11:32, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
96
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#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#гибель людей\n#ракеты\n#обстрел
Фото: pixabay.com
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Погибло 5 жителей страны.

Тель-Авив. Израиль. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю палестинскими экстремистами из сектора Газа за последние двое суток. Об этом заявил глава пресс-службы вооруженных сил страны Йонатан Конрикус, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, 860 ракет разорвались на территории еврейского государства, еще около 200 не долетели и упали в секторе Газа. При этом погибли 5 мирных израильских граждан.

Массовые атаки Израиля палестинцами начались вечером 10 мая. В ответ израильтяне нанесли удары по 130 целям и уничтожили 15 активистов группировки ХАМАС и подобных организаций. Военными объявлена операция «Стражи Стены». В армию экстренно призвано 5 тысяч резервистов.

11:32, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
96
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#гибель людей\n#ракеты\n#обстрел