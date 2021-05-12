За двое суток террористы выпустили по Израилю более тысячи ракет

Погибло 5 жителей страны.



Тель-Авив. Израиль. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю палестинскими экстремистами из сектора Газа за последние двое суток. Об этом заявил глава пресс-службы вооруженных сил страны Йонатан Конрикус, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, 860 ракет разорвались на территории еврейского государства, еще около 200 не долетели и упали в секторе Газа. При этом погибли 5 мирных израильских граждан.

Массовые атаки Израиля палестинцами начались вечером 10 мая. В ответ израильтяне нанесли удары по 130 целям и уничтожили 15 активистов группировки ХАМАС и подобных организаций. Военными объявлена операция «Стражи Стены». В армию экстренно призвано 5 тысяч резервистов.