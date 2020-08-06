В Абхазии назвали дату прибытия первого поезда из России

Границу с кавказской республикой открыли с 1 августа.



Сухум. Абхазия. После 4-месячного перерыва Абхазия и Россия возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение. Первый поезд отправится из Москвы 7 августа, а 9 августа он прибудет в Сухум, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Даты отбытия и прибытия поездов назвал первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава.

Напомним, распоряжение об открытии российско-абхазской границы подписал 1 августа премьер Михаил Мишустин. Кроме того, с августа Россия возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 прямое авиасообщение с тремя государствами – Турцией, Великобританией и Танзанией. О готовности принимать российских туристов заявили недавно также власти Черногории.