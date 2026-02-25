Якшур-Бодья. Удмуртия. Из-за капитального ремонта железнодорожный переезд в Якшур-Бодьинском районе перекроют. Об этом сообщает пресс-служба «ГЖД».

С 09:00 до 17:00 27 февраля проезд на 88-м километре перегона Пастухово – Кекоран будет затруднен. Речь идёт об участке возле села Кекоран на дороге Якшур-Бодья — Новые Зятцы.

Движение пустят только по одной полосе. Чтобы избежать коллапса и пробок, на месте будут дежурить регулировщики.

В Горьковской железной дороге просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.