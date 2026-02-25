Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Железнодорожный переезд перекроют в Якшур-Бодьинском районе 27 февраля

11:50, 25 февраля, 2026
Максим Александров
Железнодорожный переезд перекроют в Якшур-Бодьинском районе 27 февраля
11:50, 25 февраля, 2026
Максим Александров
70
0
#Удмуртия\n#железная дорога\n#капитальный ремонт\n#предупреждение
Источник фото: ИИ
70
0

С 09:00 до 17:00 движение пустят только по одной полосе.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Из-за капитального ремонта железнодорожный переезд в Якшур-Бодьинском районе перекроют. Об этом сообщает пресс-служба «ГЖД».

С 09:00 до 17:00 27 февраля проезд на 88-м километре перегона Пастухово – Кекоран будет затруднен. Речь идёт об участке возле села Кекоран на дороге Якшур-Бодья — Новые Зятцы.

Движение пустят только по одной полосе. Чтобы избежать коллапса и пробок, на месте будут дежурить регулировщики.

В Горьковской железной дороге просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:50, 25 февраля, 2026
Максим Александров
70
0
#Удмуртия\n#железная дорога\n#капитальный ремонт\n#предупреждение