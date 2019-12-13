Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Неизвестные ранее участки суши образованы кораллами.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Несколько географических открытий совершили моряки Черноморского флота. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, экипаж гидрографического судна «Донузлав» обнаружил четыре ранее неизвестных острова в Красном море.

Поход судна продолжался 99 дней. «Донузлав» прошел более 5,5 тыс. миль в Черном, Средиземном и Красном морях, обследовал акватории площадью около 7 тыс. квадратных километров.

В частности, в Красном море российские моряки нашли четыре ранее неизвестных участка суши, и три из них исследовали.

Отмечается, что в последний раз гидрографы Черноморского флота посещали эти воды в 1911 году. За век с лишним в указанной акватории образовались новые острова из кораллов. Таким образом, российским морякам удалось заполнить несколько «белых пятен» на картах Красного моря.

«Результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство ВМФ и будут использованы для корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных кораблей и гражданского судоходства», - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.