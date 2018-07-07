Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

Детская футбольная команда все еще находится в затопленной пещере в таиландской провинции Чианграй.

Чианграй. Таиланд. Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для своих родителей. Об этом в социальных сетях рассказали члены Военно-морских сил страны.

В нем юные футболисты попросили своим мам и пап не волноваться и не переживать, а также обратились к школьным учителям с просьбой не задавать им много заданий.

«Не волнуйтесь, у нас всё хорошо. Мы очень хотим поесть разной вкусной еды и сразу отправиться домой, как только выйдем. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам много домашних заданий пока», - говорится в письме.

Thai NavySEAL

Напомним, детская футбольная команда все еще находится в затопленной пещере в таиландской провинции Чианграй. Спасатели продолжают искать способ, который поможет им вывести детей на поверхность.

Накануне стало известно, что во время спасательной операции погиб один из дайверов. Мужчины не стало из-за нехватки кислорода.