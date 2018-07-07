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Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
12:45, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
688
0
#дети\n#футбол\n#письмо\n#вода\n#Таиланд\n#спасение
Фото: bbc.com
688
0

Детская футбольная команда все еще находится в затопленной пещере в таиландской провинции Чианграй.

Чианграй. Таиланд. Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для своих родителей. Об этом в социальных сетях рассказали члены Военно-морских сил страны.  

В нем юные футболисты попросили своим мам и пап не волноваться и не переживать, а также обратились к школьным учителям с просьбой не задавать им много заданий.  

«Не волнуйтесь, у нас всё хорошо. Мы очень хотим поесть разной вкусной еды и сразу отправиться домой, как только выйдем. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам много домашних заданий пока», - говорится в письме.  

Thai NavySEAL

Напомним, детская футбольная команда все еще находится в затопленной пещере в таиландской провинции Чианграй. Спасатели продолжают искать способ, который поможет им вывести детей на поверхность.  

Накануне стало известно, что во время спасательной операции погиб один из дайверов. Мужчины не стало из-за нехватки кислорода.

12:45, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
688
0
#дети\n#футбол\n#письмо\n#вода\n#Таиланд\n#спасение

 

 

 


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