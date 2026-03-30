Ижевск. Удмуртия. В Ижевске альпинисты спасли кошку, которая больше дня провела на дереве. Об этом сообщает региональная общественная организация «Альянс защитников животных» в Ижевске.

Хозяин кошки попытался самостоятельно снять свою любимицу, но не смог. Также у него не было средств, чтобы вызвать специалистов.

Кошка более полутора суток провела на дереве, пока волонтёры искали деньги на вызов промышленных альпинистов. В результате специалисты смогли снять её с дерева и вернуть хозяину.