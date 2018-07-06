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В Таиланде во время операции по спасению детской футбольной команды погиб дайвер

11:04, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
11:04, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
331
0
#дети\n#люди\n#вода\n#ливни\n#Таиланд\n#происшествие\n#спасение
Фото: apnews.com
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Дети все еще находятся в одной из пещер горного парка и не могут подняться на поверхность.

Чианграй. Таиланд. В Таиланде во время операции по спасению детской футбольной команды погиб дайвер. Как сообщает Associated Press, мужчины не стало из-за нехватки кислорода.  

По информации издания, водолаз работал в затопленных таиландских пещерах в качестве добровольца. Накануне вечером он вышел в ночную смену для того, чтобы перевезти баллоны с кислородом в одну из дальних камер.  

На пути к выходу из пещер ему стало плохо: дайвер потерял сознание. Водолаза вытащили из воды и оказали медицинскую помощь. Но, к сожалению, мужчину не удалось спасти.  

На данный момент дети все еще находятся в одной из пещер горного парка и не могут подняться на поверхность. При этом погодные условия, отмечает издание, начали ухудшаться.  

В выходные в Чианграй могут пройти проливные дожди, из-за которых в пещере поднимется уровень воды. Это осложнит работу спасателей и приведет к тому, что часть выходов из пещер затопит еще сильнее.  

В связи с этим руководство Таиланда предпринимает все усилия, чтобы вывести детей из затопленной пещеры как можно скорее.  

Напомним, накануне стало известно, что в спасении детей свою помощь предложило МЧС России. Ведомство готова отправить спасателей в Таиланд в любое время.

11:04, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
331
0
#дети\n#люди\n#вода\n#ливни\n#Таиланд\n#происшествие\n#спасение

 

 

 


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