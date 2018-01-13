Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

За развалины крепости Шалю-Шаболь владельцы просят почти миллион евро.

Шалю. Франция. Замок, в котором встретил свою смерть знаменитый английский король Ричард I, выставлен на продажу во Франции. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph, владельцы оценили старинное строение в 996 400 евро.

Замок Шалю-Шаброль расположен в деревне Шалю исторического региона Лимузен. Площадь объекта составляет 600 квадратных метров, он состоит из 15 комнат и подвала. Судя по фото, размещенным в зарубежных СМИ, замок находится не в лучшем состоянии и срочно нуждается в капремонте.

Сейчас крепостью владеют трое голландских подданных. К древней недвижимости прицениваются двое французов, однако покупка пока не состоялась.

Прославившийся благодаря крестовым походам и воспетый в английском фольклоре король Англии и части Франции Ричард I Львиное Сердце был ранен 26 марта 1199 года при осаде Шалю-Шаброль. Причиной смерти монарха послужило заражение крови.