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      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      15:52, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:52, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      367
      0
      #экономика\n#недвижимость\n#история\n#Англия\n#Франция
      Фото: pixabay.com
      367
      0

      За развалины крепости Шалю-Шаболь владельцы просят почти миллион евро.  

      Шалю. Франция. Замок, в котором встретил свою смерть знаменитый английский король Ричард I, выставлен на продажу во Франции. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph, владельцы оценили старинное строение в 996 400 евро. 

      Замок Шалю-Шаброль расположен в деревне Шалю исторического региона Лимузен. Площадь объекта составляет 600 квадратных метров, он состоит из 15 комнат и подвала. Судя по фото, размещенным в зарубежных СМИ, замок находится не в лучшем состоянии и срочно нуждается в капремонте. 

      Сейчас крепостью владеют трое голландских подданных. К древней недвижимости прицениваются двое французов, однако покупка пока не состоялась. 

      Прославившийся благодаря крестовым походам и воспетый в английском фольклоре король Англии и части Франции Ричард I Львиное Сердце был ранен 26 марта 1199 года при осаде Шалю-Шаброль. Причиной смерти монарха послужило заражение крови.

      15:52, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      367
      0
      #экономика\n#недвижимость\n#история\n#Англия\n#Франция

       

       

       

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