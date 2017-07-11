Новый вид паука назвали в честь персонажа из «Гарри Поттера»

Таким своеобразным способом ученые решили отметить 20-летний юбилей со дня выхода первой книги о Мальчике-который-выжил.

Тегеран. Иран. Новый вид паука-волка, обнаруженный в одной из пещер Ирана, ученые решили назвать в честь гигантского паука Арагога из знаменитой саги о приключениях «Гарри Поттера». Таким необычным способом ученые решили отметить 20-летний юбилей со дня выхода первой книги о Мальчике-который-выжил, пишет Life.ru.

Новый вид членистоногого будет носить название Lycosa Aragogi. Длина его тела достигает 1 дюйма, а на верхней части присутствуют две черные и три белые полосы меха.

Ученые отмечают, что паук-волк живет в пещерах днем, а охотится ночью, загоняя свою добычу и не используя паутину. Этим он напомнил зловещего Арагога, обитающего в Запретном лесу школы магии и волшебства Хогвартс. Помимо этого интересно то, что он был обнаружен через 19 лет после смерти самого персонажа.