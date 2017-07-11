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      Новый вид паука назвали в честь персонажа из «Гарри Поттера»

      13:08, 11 июля, 2017
      Новичок
      13:08, 11 июля, 2017
      Новичок
      186
      0
      #книги\n#природа\n#пауки\n#ученые\n#Гарри Поттер\n#открытие
      Фото: twitter.com
      186
      0

      Таким своеобразным способом ученые решили отметить 20-летний юбилей со дня выхода первой книги о Мальчике-который-выжил.

      Тегеран. Иран. Новый вид паука-волка, обнаруженный в одной из пещер Ирана, ученые решили назвать в честь гигантского паука Арагога из знаменитой саги о приключениях «Гарри Поттера». Таким необычным способом ученые решили отметить 20-летний юбилей со дня выхода первой книги о Мальчике-который-выжил, пишет Life.ru

      Новый вид членистоногого будет носить название Lycosa Aragogi. Длина его тела достигает 1 дюйма, а на верхней части присутствуют две черные и три белые полосы меха. 

      Ученые отмечают, что паук-волк живет в пещерах днем, а охотится ночью, загоняя свою добычу и не используя паутину. Этим он напомнил зловещего Арагога, обитающего в Запретном лесу школы магии и волшебства Хогвартс. Помимо этого интересно то, что он был обнаружен через 19 лет после смерти самого персонажа. 

      13:08, 11 июля, 2017
      Новичок
      186
      0
      #книги\n#природа\n#пауки\n#ученые\n#Гарри Поттер\n#открытие

       

       

       

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