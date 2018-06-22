В качестве последнего транша Афины получат 15 млрд евро.

Брюссель. Бельгия. Европа завершит программу финансовой помощи для Греции. Как сообщает РТ, с таким заявлением выступил председатель Еврогруппы Марио Сентено.

По его словам, в качестве последнего транша Афины получат 15 млрд евро. И окончательно покинут программу макрофинансовой поддержки в августе 2018 года.

«Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF <…>, а также предоставив ей льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам», - отметил он.