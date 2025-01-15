Сеул. Южная Корея. Впервые в истории Южной Кореи арестовали действующего президента. Об этом сообщила межгосударственная телерадиокомпания «МИР 24».

Операция по задержанию Юн Сок Еля длилась более семи часов. С территории резиденции его в сопровождении конвоя отвезли в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. В своем обращении к нации президент назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос.

«Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий» – заявил он.

Переговоры между полицией и охраной президента длились около двух часов. Ранее следователи предприняли попытку арестовать Юн Сок Еля, но наткнулись на сопротивление со стороны службы безопасности. Чтобы попасть в штаб-квартиру политика, им пришлось использовать лестницы и преодолеть несколько линий баррикад, в том числе из автомобилей.

У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы провести допрос президента, после этого они должны будут обратиться за еще одним ордером для продления задержания.

Напомним, импичмент Юн Сок Елю был объявлен в середине декабря. В конце этого же месяца суд в Сеуле выдал ордер на его арест. Президента обвинили в государственной измене в связи с введением военного положения из-за конфликта с оппозиционными партиями.