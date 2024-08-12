Пара кенгуру сбежала из тюрьмы в Чехии

Йиржице. Чехия. Побег из тюрьмы устроили два кенгуру в Йиржице (Чехия). Одно из сумчатых до сих пор не удалось вернуть, пишет Газета.ру со ссылкой на издание UPI.

Сообщается, что другому животному на воле не понравилась, и оно вернулось в свой вольер. Более свободолюбивый беглец все еще прячется на территории города. Администрация колонии попросила жителей не подходить к животному, а вызвать полицию. В поисках сумчатого участвуют также волонтеры.

Кроме кенгуру, в зверинце при местной тюрьме содержат лам, кроликов и кур. Общение с ними помогает психологической разгрузке охранников и заключенных. Также на их примере арестантов знакомят с навыками животноводства, которые могут пригодится после отбытия наказания.