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Пара кенгуру сбежала из тюрьмы в Чехии

17:23, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пара кенгуру сбежала из тюрьмы в Чехии
17:23, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Чехия\n#тюрьмы\n#зоопарк\n#побег\n#животные
Фото: pxhere.com
23
0

Позднее одно из животных добровольно вернулось обратно.

Йиржице. Чехия. Побег из тюрьмы устроили два кенгуру в Йиржице (Чехия). Одно из сумчатых до сих пор не удалось вернуть, пишет Газета.ру со ссылкой на издание UPI. 

Сообщается, что другому животному на воле не понравилась, и оно вернулось в свой вольер. Более свободолюбивый беглец все еще прячется на территории города. Администрация колонии попросила жителей не подходить к животному, а вызвать полицию. В поисках сумчатого участвуют также волонтеры.

Кроме кенгуру, в зверинце при местной тюрьме содержат лам, кроликов и кур. Общение с ними помогает психологической разгрузке охранников и заключенных. Также на их примере арестантов знакомят с навыками животноводства, которые могут пригодится после отбытия наказания.

17:23, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Чехия\n#тюрьмы\n#зоопарк\n#побег\n#животные