Жительница Мумбаи расчленила мать и жила с её останками два месяца

Мумбаи. Индия. В Мумбаи полиция арестовала женщину, которая расчленила свою мать и ещё два месяца жила с её останками. Как передают «Известия», об этом сообщило издание Indian Express.

Отмечается, что 55-летняя Вина Пракаш Джайн жила вместе с 24-летней дочерью Римпл. Одна из племянниц женщины пошла к ней в дом для передачи денег, однако Римпл не открыла ей дверь. После этого племянница стала опрашивать соседей о своей тёте. Они рассказали, что более двух месяцев не видели Вину.

После этого родные приехали к дому пропавшей. Они долго стучали, прежде чем её дочь открыла дверь. Увидев родственников, Римпл захлопнула дверь. Членам семьи пришлось силой проникнуть в дом.

После этого дочь Вины сообщила родным, что та уехала в город Канпур в штате Уттар-Прадеш. Они отвезли Римпл в полицию и подали заявление об исчезновении человека.

В ходе обысков в доме женщины сотрудники полиции нашли расчленённые останки пропавшей. Выяснялось, что Римпл отрезала матери руки и ноги, которые положила в водонагреватель. Тело и голову женщины она завернула в пластиковый пакет и спрятала в шкафу.

Как сообщила полицейским Римпл, её мать упала со второго этажа 27 декабря. Двое работников китайского кафе, находящегося ниже, помогли поднять женщину в её квартиру. Вина получила разные повреждения, включая черепно-мозговую травму. При этом женщина не обращалась в больницу. Через некоторое время она умерла от полученных повреждений. Полицейские устанавливают точные обстоятельства её смерти. Останки направили на вскрытие.

Согласно одной из версий, Римпл испугалась возможных обвинений в смерти матери. По этой причине она решила расчленить тело и избавиться от него, но исполнить свой план до конца ей не удалось, поэтому девушка спрятала останки в водонагревателе и шкафу.

По информации полиции, мать и дочь постоянно ссорились.

Римпл находится под арестом в ожидании суда. Ей предъявлены обвинения в убийстве и уничтожении улик.