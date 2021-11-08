Появление толпы беженцев на белорусской границе назвали крупнейшей попыткой вторжения в Польшу

Минск не препятствует транзиту нелегалов из стран Азии и Африки в Европу.

Варшава. Польша. Большая толпа мигрантов намерена силой прорваться на территорию Польши со стороны Белоруссии. Об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, сообщает Лента.ру.

По словам Жарина, стариков, женщин и детей среди собирающихся штурмовать границу нет, это исключительно молодежь.

«Самая большая на сегодняшний день попытка силового вторжения в Польшу началась», — прокомментировал происходящее чиновник.

Численность агрессивной толпы, планирующей штурм границы, оценивают в пределах 500-1000 человек.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в связи с вероятностью прорыва мигрантов созвал антикризисный штаб. Минобороны страны повысило уровень боевой готовности войск. Кроме того, на белорусскую границу перебросили бойцов спецподразделений по борьбе с террористами. По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, атака вероятна в районе приграничного пункта пропуска Кузница. Одновременно к белорусской границе стягивает военные части Литва.

Напомним, 25 октября толпа примерно из 60 беженцев уже пыталась силой пробиться в Польшу со стороны Белоруссии в районе населенного пункта Уснаж-Гурны. Атака была отбита, 2 пограничника получили травмы.

Минск перестал задерживать прибывающих в страну мигрантов из Азии и Африки, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза через Литву и Польшу в ответ на недружественное поведение этих стран во время массовых беспорядков в Белоруссии в 2020 году.

UPD: во второй половине дня 6 ноября в МВД Польше объявили, что попытка массового несанкционированного проникновения беженцев на территорию страны пресечена. По данным издания Nexta, при этом польские силовики применили слезоточивый газ.