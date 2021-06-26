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Житель Соликамска поджег 10 человек

18:02, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Соликамска поджег 10 человек
18:02, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
133
0
#Пермский край\n#поджог\n#пьяные\n#драка\n#конфликт\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
133
0

Подозреваемый и 5 потерпевших получили термические ожоги.

Соликамск. Пермский край. Мужчина из Соликамска повздорил с компанией и устроил поджог 10 человек. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по Пермскому краю. 

24 июня в Соликамске компания местных жителей выпивала в гараже. Один из них, после конфликта с друзьями и драки с 64-летним знакомым ушел домой за канистрой с бензином. Далее мужчина вернулся к компании, состоящей из 7 мужчин и 3 женщин, облил всех бензином и поджег зажигалкой. 

Подозреваемый и 5 потерпевших получили термические ожоги различных частей тела. Пострадавших госпитализировали в больницы Соликамска и Березников. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов “а, д” части 2 статьи 105 УК РФ (”Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью”).  

18:02, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
133
0
#Пермский край\n#поджог\n#пьяные\n#драка\n#конфликт\n#уголовное дело