Житель Соликамска поджег 10 человек

Подозреваемый и 5 потерпевших получили термические ожоги.

Соликамск. Пермский край. Мужчина из Соликамска повздорил с компанией и устроил поджог 10 человек. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по Пермскому краю.

24 июня в Соликамске компания местных жителей выпивала в гараже. Один из них, после конфликта с друзьями и драки с 64-летним знакомым ушел домой за канистрой с бензином. Далее мужчина вернулся к компании, состоящей из 7 мужчин и 3 женщин, облил всех бензином и поджег зажигалкой.

Подозреваемый и 5 потерпевших получили термические ожоги различных частей тела. Пострадавших госпитализировали в больницы Соликамска и Березников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов “а, д” части 2 статьи 105 УК РФ (”Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью”).