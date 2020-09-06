Козел съел полицейские протоколы из патрульного автомобиля в США

Также рогатый «злоумышленник» боднул помощницу шерифа.



Дугласвилл. США. Патрульную машину полиции в американском штате Джорджия ограбил козел. Инцидент произошел 5 сентября в округе Дуглас, пишут «Известия» со ссылкой на TMZ.

Животное подошло к припаркованному автомобилю, дверь которого не закрыла помощница шерифа. В машине козел обнаружил документы, которые начал с аппетитом поедать.

Вернувшаяся сотрудница полиции попыталась спасти служебные бумаги, но это удалось не сразу. Рогатый мародер сбил женщину с ног. Лишь после она сумела отогнать «злоумышленника».