Сельским жителям Удмуртии напомнили об ответственности за самовыгул домашних собак

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев напомнил землякам об ответственном отношении при выгуле собак. Во время прямого эфира в соцсетях он затронул эту тему, отвечая на вопрос об отлове бездомных животных.

Александр Деев напомнил, что гуманный отлов бродячих собак в районе проводится в рамках действующего законодательства. Но, к сожалению главы района, на территории сёл и деревень без присмотра гуляют не только бездомные, но и домашние собаки.

«Для того, чтобы наши улицы не пополнялись животными, необходимо формировать культуру ответственного обращения с ними. На всех массовых мероприятиях в районе вижу этих животных. Они с ошейниками, они упитанные. Видно, что они кому-то принадлежат. Хозяева позволяют себе такое безответственное поведение, когда отпускают их на самовыгул», — сказал глава района.

Он подчеркнул, что хочет предупредить и напомнить владельцам таких животных, что, если они причинят кому-то вред, ответственность за это несут владельцы.