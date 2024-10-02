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В Удмуртии собака разбудила хозяев во время пожара

12:10, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии собака разбудила хозяев во время пожара
12:10, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#домашние животные\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
53
0

В доме загорелась крыша, о чём хозяев оповестила французский бульдог Василиса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии собака предупредила хозяев о начавшемся пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Семейная пара затопила в садовом домике печку-буржуйку. После того как жильё прогрелось, все пошли спать, однако собачий лай прервал сон хозяев. Французский бульдог Василиса оповестила людей об опасности — выбежав из дома, они увидели, что у дома загорелась крыша.

Сотрудники МЧС потушили пожар на 40 кв. м. Предварительной причиной называют нарушение устройства дымовой трубы.

Пожароохранное ведомство Удмуртии напоминает, что дымоход нужно своевременно очищать от золы и сажи.

12:10, 02 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#домашние животные\n#пожары