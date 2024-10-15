Два десятка кроликов и две козы сгорели на пожаре в Нечкино

Нечкино. Удмуртия. Две козы и 20 кроликов сгорели вместе с домом в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Днём 14 октября в трехквартирном деревянном доме в селе Нечкино произошло возгорание. Сначала вспыхнул сарай — далее из-за плотной застройки огонь перешёл на две конюшни, веранды, пристрой и дом.

Площадь пожара составила 256 кв. м. Пострадавших нет. К сожалению, погибли животные.

Причину возгорания выяснит дознаватель МЧС.

Пожароохранное ведомство Удмуртии напоминает, что при обнаружении открытого огня необходимо сразу звонить в пожарную охрану по номеру 101 или 112.